Путин отправил в отставку генерала МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя главы следственного департамента МВД Дмитрия Какошина. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, они необоснованно забрали из производства уголовное дело бизнесмена Альберта Худояна, который обвиняется в мошенничестве на сумму 3,7 миллиарда рублей, и добились для него изменения меры пресечения. Офицеров задержали по подозрению в получении взятки размером в десять миллионов рублей. По решению суда полицейские арестованы.

После возбуждения уголовного дела, 9 апреля, Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

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