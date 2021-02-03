Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире

Сотрудники Московского уголовного розыска задержали предполагаемого убийцу женщины-ювелира 51-летней Анжелы Волостных, которая пропала в октябре 2020 года. Telegram-канал «112» публикует видео с признанием киллера.

На кадрах мужчина говорит, что его задержали в Воронежской области. Он похитил и убил Анжелу в Можайском районе Подмосковья.

По данным РЕН ТВ, преступника навела подруга погибшей. Она предоставила киллеру распорядок дня Волостных. Он подкараулил жертву у ее дома, насильно усадил в машину и вывез в подмосковный лес. Там он убил ее и закопал тело. Мотивом убийства стали драгоценности, которые были у ювелира.

Волостных пропала 3 октября 2020 года. Она собиралась к своему стоматологу, но до него не доехала. Друзья обратились в полицию с заявлением об ее исчезновении.

«112» уточняет, что услугами ювелира пользовались люди из сферы шоу-бизнеса и крупные бизнесмены. Ее подруга находится под домашним арестом как соучастница преступления.