Убитый на поминках в Анапе россиянин оказался авторитетом по прозвищу Пегас

В Краснодарском крае погибший в результате смертельной перестрелки на поминках в Анапе россиянин оказался местным преступным авторитетом Павлом Костиным, известным в криминальных кругах по прозвищу Пегас. Подробности произошедшего в пятницу, 29 января, публикует РЕН ТВ.

Погибший и его соратники прибыли на похороны знакомого Амура Макаряна, скончавшегося от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Прощание проходило в одном из местных хуторов. В процессе траурного мероприятия между Костиным и кем-то из присутствовавших вспыхнул конфликт, который в итоге перерос в побоище с использованием ножей и пистолетов. Очевидцы рассказали, что стрельба велась длительное время.

Трех тяжело раненых мужчин госпитализировали, за их жизни сейчас борются медики.

Пегас занимался ранее легальной торговлей алкоголем, но позже его организация была ликвидирована. Его связывали с другим известным в крае представителем преступного мира Тимуром Подольским.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ и полиции по подозрению в стрельбе на поминках и убийству Пегаса задержали 33-летнего мужчину, а также двух его подельников 33 и 34 лет. Один из них уже был судим за разбойное нападение. У всех троих изъяли оружие и патроны.