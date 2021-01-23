Жениха и его брата застрелили во время свадьбы в Москве

В Новой Москве жениха и его брата застрелили во время празднования второго дня свадьбы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что трагедия произошла в загородном клубе. Злоумышленники скрылись с места преступления на черном джипе без номеров, сейчас их разыскивает полиция.

По предварительным данным, жених поссорился с гостями со стороны невесты. Те открыли огонь. В результаты были убиты два уроженца Молдавии. Оба имели российское гражданство.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области насмерть забил невесту в день свадьбы. Мужчина начал избивать ее на улице, продолжил в квартире, а затем выбросил тело возлюбленной в овраг. Уточняется, что у россиянина было криминальное прошлое.