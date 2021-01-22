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Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео

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В Мичуринске Тамбовской области 22-летний местный житель пострелял из автомата в воздух в честь свадьбы своего друга. Видео, на котором он высовывается из машины и выпускает автоматную очередь, публикует Telegram-канал Life Shot.

На опубликованных кадрах едет свадебный кортеж друга стрелявшего, автомобили сигналят друг другу. Машина, в которой ехал россиянин с автоматом, нарушает правила дорожного движения и перестраивается из полосы в полосу, подрезая другие автомобили. За свои действия стрелявший извинился, заверив, что не хотел никого напугать.

По данным издания Michurinsk.RU, полицейские изъяли оружие — охолощенный автомат Калашникова, который, со слов стрелявшего, был куплен недавно в специализированном магазине. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее в центре Москвы произошла стрельба из окна автомобиля одного из столичных бизнесменов. Пассажиры автомобиля сделали несколько выстрелов, после чего скрылись.

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