Россиянка с отрубленными бывшим мужем руками вышла замуж

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук из ревности, вышла замуж еще год назад, однако сообщила об этом только сейчас. Она опубликовала серию постов на своей странице в Instagram.

«Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет...Потому что сегодня у нас первая годовщина свадьбы», — обрадовала подписчиков Грачева и добавила, что об этом не знал никто, включая родителей и близких друзей. Все они были уверены в том, что пара поженится в сентябре этого года.

Женщина добавила, что на торжество в Санкт-Петербурге позвали «всех самых родных и близких людей». «Максим и Маргарита = МА²», — подписала она и выложила фото со свадьбы в 2019 году. По ее словам, фотографа тоже обманули, сказав, что снимают просто «love story». Грачева рассказала, что ее мужа зовут Макс, они познакомились во «ВКонтакте», когда тот написал ей сообщение: «Привет, у тебя крутой протез и он тебе очень идет. Как будешь в Питере, рад буду познакомиться. Обижать и приставать не буду!». Она ответила, договорилась с ним о встрече, после чего начались их отношения.

30 июля Грачева объявила, что в сентябре снова выходит замуж, но не рассказала, за кого.

В декабре 2017 года муж вывез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть, для правой руки изготовили протез. Маленькие сыновья Грачевой не знают о поступке отца, им сказали, что мать попала в ДТП. Бывшего мужа женщины приговорили к 14 годам колонии строгого режима.