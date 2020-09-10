Названа вероятная причина смерти дагестанской невесты перед свадьбой

Причиной смерти невесты перед свадьбой в дагестанском селе Мургук могло стать неправильно подобранное успокоительное, которое ей дали из-за плохого самочувствия. Такую версию в беседе с «МК» назвал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

«Самое большое зло — когда человек самостоятельно идет в аптеку, самостоятельно себе что-то выбирает и покупает», — подчеркнул специалист. Он уточнил, что перед приемом любого лекарства, которое воздействует на психику: улучшает сон, успокаивает, налаживает обмен веществ, нужно проконсультироваться с врачом.

Однако Эдигер отметил, что в настоящее время невозможно купить психотропное вещество, способное привести к мгновенной смерти. Однако при самостоятельном подборе таблеток всегда есть риск ошибки.

Другой причиной смерти, считает врач, могла стать серьезная болезнь девушки. В таком случае ее гибель не связана с тем препаратом, который она приняла незадолго до гибели.

9 августа сообщалось, что 23-летняя невеста почувствовала себя плохо и потеряла сознание. После этого родственники дали ей таблетку, от которой у девушки резко упало давление. У дагестанки диагностировали инсульт, и она скончалась.