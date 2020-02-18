Россиянин похитил девушку ради женитьбы и избил ее за желание уехать домой

Во Владикавказе местный житель похитил девушку для женитьбы и избил ее, когда та захотела уехать к родителям из-за того, что он вернулся домой пьяным. Об этом сообщили в правозащитной организации «Зона права», передает «Росбалт».
Мужчина похитил девушку в сентябре. В ночь на 7 октября он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер входную дверь и отказался выпускать невесту, а также забрал у нее мобильный телефон. Когда девушка повернулась к нему спиной, он счел это неуважением и начал оскорблять ее, а также избил и требовал «тише кричать».
По словам пострадавшей, мужчина заявил, что если она уйдет, он причинит вред ей и ее родственникам, и никто не узнает, кто это сделал. Он также угрожал, что опозорит девушку перед ее семьей. Затем мужчина сказал ей снять золотой кулон и цепочку, пообещав отпустить, однако когда она это сделала, начал угрожать ей убийством, схватил за горло и начал душить.
Утром 7 октября девушка воспользовалась тем, что мужчина уснул, и через окно попросила прохожих позвонить родителям. Он открыл дверь лишь когда пришли полицейские.
В октябре мировой судья признал мужчину виновным в побоях и арестовал на 10 суток. Уголовное дело возбудили после обращения матери пострадавшей к правозащитникам. Тогда возбудили два уголовных дела — по статье 119 УК («Угроза убийством») и по статье 127 УК («Незаконное лишение свободы»), их расследует Следственный комитет.
Прокуратура опротестовала решение мирового судьи об административном наказании. В ведомстве считают, что действия мужчины квалифицируются как легкий вред здоровью — у пострадавшей обнаружили кровоизлияния под глазами и кровоподтеки.