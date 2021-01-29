Задержаны подозреваемые в смертельной перестрелке на поминках под Анапой

В Краснодарском крае задержаны подозреваемые в перестрелке на поминках, в результате которой один человек погиб и трое получили тяжелые ранения. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, оперативники ФСБ и полиции сначала задержали 33-летнего мужчину. А позже в районе города Геленджика — двух его подельников 33 и 34 лет. Один из них ранее уже был судим за разбойное нападение. В ходе обыска изъяты две единицы огнестрельного оружия и несколько патронов. Полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее 29 января сообщалось, что смертельную перестрелку на поминках под Анапой устроили криминальные авторитеты. Во время траурного мероприятия несколько человек «с серьезным криминальным прошлым» стали выяснять отношения. Все закончилось стрельбой и поножовщиной.