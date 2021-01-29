Смертельную перестрелку на поминках под Анапой устроили криминальные авторитеты. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, во время траурного мероприятия несколько человек «с серьезным криминальным прошлым» стали выяснять отношения. Они были вооружены пистолетами и ножами. Один из участников конфликта выхватил пистолет и застрелил оппонента, а затем ранил еще троих.

Пострадавшие с огнестрельными и ножевыми ранениями госпитализированы. Они находятся в реанимации, уточнили в пресс-службе краевого управления МВД. Полицейские ведут поиск стрелка.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Установлена личность погибшего: 34-летний Павел К., его убили выстрелом в голову. Ранения получили Денис Н., Андраник А., Владимир М. В анапскую больницу их отвез один из очевидцев перестрелки.

Телеканал опубликовал видео с места происшествия.

Видео: Рен ТВ

На кадрах видно лежащее на обочине тело, рядом полицейские машины и кареты скорой помощи.