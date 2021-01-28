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Россиянина расстреляли на поминках

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В хуторе Заря под Анапой произошла перестрелка, в результате которой один мужчина был расстрелян, еще трое попали в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным телеканала, компания собралась на поминках. Между россиянами произошел конфликт, они вооружились пистолетами и ножами. В результате один из мужчин был убит выстрелом в голову. У троих пострадавших — огнестрельные и ножевые ранения.

По факту расстрела четырех человек возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте работают следователи, ведется осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В ночь на 23 января в Новой Москве жениха и его брата застрелили во время празднования второго дня свадьбы. Трагедия произошла в загородном клубе. Злоумышленники скрылись с места преступления на черном джипе без номеров, сейчас их разыскивает полиция. В убийстве жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве подозревается 31-летний Владимир Девятаев. Он состоял в товарищеских отношениях с убитым женихом.

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