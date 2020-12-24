Расстрел россиянки у подъезда жилого дома в Москве попал на видео

Нападение неизвестного на россиянку у жилого дома на Профсоюзной улице в Москве попало в объектив камеры наблюдения. Запись публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как к подъезду подошла девушка в компании подруг. Со спины к ней подошел мужчина, скрывая лицо под капюшоном и маской. Расстреляв россиянку, он сбежал.

На месте происшествия сотрудники полиции нашли пистолет Макарова и гильзы. Поиски преступника продолжаются.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и статьи 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

По данным РИА Новости, россиянка скончалась в больнице.