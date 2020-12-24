Названа причина смерти найденной в центре Москвы светской львицы

Москвичка Ирина Шафирова, чье тело обнаружили в столице 22 декабря, покончила жизнь самоубийством. К такому выводу в результате расследования пришли криминалисты. Об этом «Московскому Комсомольцу» рассказал ее бывший муж и бизнесмен Борис Шафиров.

Он признался, что развелся с Ириной два года назад по ее инициативе. При этом вместе супруги не жили более четырех лет. «Позади 20 лет прекрасного брака, Ирина была моей единственной любовью, но она сказала, что хочет встретить любовь всей ее жизни и бросила меня. Поэтом, я уверен, что причина суицида — не развод», — подчеркнул Шафиров.

По его словам, бывшая жена ежедневно с ним общалась, так как они остались в хороших дружеских отношениях. При этом Ирина и Борис Шафировы планировали вместе встретить Новый год и думали, как провести каникулы.

Он отверг версию о том, что его бывшую жену могли убить при ограблении, так как в квартире остались деньги и все дорогие украшения. Также Следственный Комитет проверил данные ее телефона и выяснилось, что у нее было нового возлюбленного, так что новые отношения не могли стать причиной убийства.

По словам Шафирова, летом она попала в психиатрическую клинику, где ей диагностировали нервный срыв, однако женщина отказалась проходить лечение. «Единственная версия это — одиночество. [Она] ушла из семьи, от любящего мужа, хотела найти принца на белом коне, который будет любить ее еще больше, наверное. Я ей говорил: "Приди в себя, у нас прекрасная семья"», — заключил бизнесмен.

У погибшей остались дети: в момент трагедии они были в школе. Шафиров планирует переехать к ним в квартиру.

Тело женщины нашли на улице в центре Москвы 22 декабря. Изначально сообщалось, что она была обезглавлена. Однако позже информацию уточнили: голова женщины сильно пострадала. Выяснилось, что погибшая — 45-летняя светская львица.