На московской стройке нашли мужчину без головы

На московской стройке найден мужчина без головы. Об этом в понедельник, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, сотрудники СКР расследуют уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, 13 апреля на шоссе Энтузиастов на стройке найдено обезглавленное тело мужчины с множественными ранениями. В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан — им оказался знакомый потерпевшего. Во время допроса, подозреваемый пояснил, что при совместном распитии алкоголя между ним и убитым возникла ссора.

В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

Ранее 2 апреля сообщалось, что в московской квартире найдено тело 65-летнего писателя Владимира Сирого с обмотанной одеялом головой.

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