Российского писателя нашли в квартире мертвым с обмотанной одеялом головой

В московской квартире найдено тело 65-летнего писателя Владимира Сирого с обмотанной одеялом головой. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина проживал в районе Южное Бутово. Голова погибшего была плотно обмотана одеялом. По словам жены Сирого, в последнее время он часто употреблял алкоголь и был в подавленном настроении. Женщина предположила, что причиной депрессии была работа.

В квартире в настоящее время работает следственно-оперативная группа, которая должна выяснить причины гибели писателя.

По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, сообщили «Ленте.ру» в московском управлении Следственного комитета России. По предварительным данным, писатель умер своей смертью, признаков криминала не обнаружено, добавил источник в правоохранительных органах.

Владимир Сирый до 2017 года преподавал на факультете ресторанно-гостиничного бизнеса и услуг в Российском государственном торгово-экономическом университете. Также был профессором кафедры медицинской информатики и статистики Сеченовского университета. Он руководил профсоюзом работников гостиничной индустрии, питания и сферы развлечений, писал книги о ресторанном бизнесе.

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