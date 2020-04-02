Пропавший полгода назад молодой россиянин найден мертвым возле детского центра

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обнаружено тело 21-летнего Егора Алерборна, который пропал осенью прошлого года, возвращаясь с вечеринки. Об этом сообщает URA.RU.

Погибшего нашли возле детского центра «Парус», рядом с музеем-усадьбой «Демидовская дача».

Сотрудники следственного отдела Тагилстроевского района Нижнего Тагила выясняют обстоятельства гибели молодого россиянина. Эксперты не установили признаков криминала в его смерти, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Егор Алерборн пропал в ночь на 9 ноября 2019 года, когда возвращался от друзей. Возможно, он был нетрезв. Его искали по всему маршруту его следования, были изучены камеры наблюдения, но безрезультатно. Водолазы провели поиски на дне Тагильского пруда, отрабатывая версию, что он мог упасть в водоем с берега.

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