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На пляж в Сочи вынесло тело пропавшего школьника

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На месте ЧП
На месте ЧП
Кадр: LIFE SHOT

В сочинском поселке Лазаревское в районе пляжа «Гренада» вынесло на берег тело одного из школьников, которых в конце февраля смыло волной и унесло в море. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.

Об обнаружении тела подростка спасателями также сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным «Кубанских новостей», тело опознано.

Двое школьников 25 февраля этого года пытались самостоятельно перейти через реку Псезуапсе в Лазаревском районе в Сочи и пропали. К поискам были привлечены почти 300 человек и свыше 50 единиц техники, в том числе вертолет, два катера и беспилотник, однако найти их не удалось. Пешие группы, включая добровольцев, обследовали более 600 километров береговой линии.

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