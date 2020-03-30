Пропавшего студента российского медвуза нашли на болоте

Останки студента петербургского медвуза 22-летнего Сергея Павлова, пропавшего в январе, волонтеры нашли на болоте Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, участники поисковой операции наткнулись на скелет в остатках одежды у поселка Ново-Токсово и вызвали полицейских.

Для опознания погибшего понадобится экспертиза, предварительно, личность установлена по найденной в карманах банковской карте на имя Сергея Павлова.

Пятикурсник петербургского медицинского университета Сергей Павлов пропал 14 января 2020 года, когда возвращался с ночной смены в клинике. Он спустился в метро и доехал до станции «Парнас». Судя по биллингам, телефон Павлова последний раз включали рядом с деревней Хиттолово во Всеволожском районе Ленобласти. Там же проходили его поиски.

Молодой человек жил с подругой на съемной квартире. В 2019 году он стал капитаном студенческого хирургического общества.

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