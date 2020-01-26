ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Об этом «Фонтанке» сообщила его мать Ирина.
Она обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы попытаться получить доступ к мессенджерам сына.
На старом телефоне Сергея вход на страницу во «ВКонтакте» оказался не защищен паролем, однако переписка в этой соцсети не дала каких-либо зацепок о местонахождении студента.
Его телефон последний раз включали в деревне Хиттолово во Всеволожском районе Ленинградской области. Волонтеры поисковых отрядов продолжают поиски рядом с этим населенным пунктом.
Молодой человек объявлен в федеральный розыск. На связь с родными он перестал выходить 14 января. После ночной смены в клинике Сергей спустился в метро и доехал до станции «Парнас». Дальнейший его путь неизвестен.
Павлов учится на пятом курсе медицинского вуза. В 2019 году он стал капитаном студенческого хирургического общества. Молодой человек жил с подругой на съемной квартире.