ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Об этом «Фонтанке» сообщила его мать Ирина.

Она обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы попытаться получить доступ к мессенджерам сына.

На старом телефоне Сергея вход на страницу во «ВКонтакте» оказался не защищен паролем, однако переписка в этой соцсети не дала каких-либо зацепок о местонахождении студента.

Его телефон последний раз включали в деревне Хиттолово во Всеволожском районе Ленинградской области. Волонтеры поисковых отрядов продолжают поиски рядом с этим населенным пунктом.

Молодой человек объявлен в федеральный розыск. На связь с родными он перестал выходить 14 января. После ночной смены в клинике Сергей спустился в метро и доехал до станции «Парнас». Дальнейший его путь неизвестен.

Павлов учится на пятом курсе медицинского вуза. В 2019 году он стал капитаном студенческого хирургического общества. Молодой человек жил с подругой на съемной квартире.

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