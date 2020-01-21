Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал первую в России жалобу на бездействие МВД. Об этом во вторник, 21 января, сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на юриста Сергея Петрякова.

По его словам, жалобу в суд подал житель Подмосковья Андрей Ястребов, который обращался в полицию из-за пропавшей матери. Заявитель указал на нарушение российскими властями статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По данным издания, в марте 2015 года пенсионерка Любовь Ястребова, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера, ушла из дома. Тогда ее сын написал заявление в полицию, однако сотрудники МВД не хотели его принимать. Документ в итоге приняли с формулировкой «Прошу вас провести проверку по факту утери родственной связи с моей мамой». Спустя неделю поисков, к которым также привлекли волонтеров «Лизы Алерт», Ястребов узнал, что полиция не предприняла никаких активных действий по поиску женщины.

Позже мужчина обратился в прокуратуру для проверки бездействия сотрудников МВД. После этого четверо полицейских были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тело Любови Ястребовой обнаружили спустя полгода после начала поисков — в сентябре 2015 года. В судах Подмосковья, в которые обращались родственники погибшей, отклонили иски к МВД о компенсации морального вреда. Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.

Ранее, 14 января, сообщалось , что «Мисс Татарстан — 2006» Виктория Буянцева обратилась в ЕСПЧ с жалобой на насилие полицейских, принявших ее за наркозакладчицу.

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