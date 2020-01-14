Принятая за наркозакладчицу «Мисс Татарстан» пожаловалась на полицейских в ЕСПЧ

«Мисс Татарстан — 2006» Виктория Буянцева обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на насилие полицейских, принявших ее за наркозакладчицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Произвол силовиков» со ссылкой на юриста девушки Игоря Шолохова.

Девушка считает, что российскими правоохранительными органами нарушены нормы Конвенции по правам человека: статьи 3 («Запрет пыток»), 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность») и 13 («Право на эффективное средство правовой защиты»).

Буянцеву жестко задержали трое сотрудников полиции 23 мая 2018 года на улице Казани, когда она вышла со своей мамой на прогулку. Девушке заломили руку и повалили на асфальт. Момент задержания был снят на видео и выложен на YouTube.

На кадрах видно, как Буянцева сидит на асфальте, на нее кричат мужчины в гражданской одежде. Один из них показывает удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Девушка рассказывает, что подверглась нападению со стороны троих мужчин, которые хотели похитить у нее телефон и сумку. Двое из них были пьяны. Позднее приехали другие полицейские, которые сообщили, что женщины подозреваются в хранении наркотиков, а Буянцева занимается закладкой запрещенных веществ. Девушку с матерью доставили в отдел полиции, там досмотрели и не обнаружили никаких запрещенных веществ. Также экспертиза показала отсутствие в организме Буянцевой алкоголя и наркотиков.

В результате нападения у Буянцевой врачи диагностировали ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако прокуратура отменила постановление следователя. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что Буянцева сама упала на колени и стала кричать, тем самым привлекая окружающих. Суды признали решение об отказе в возбуждении уголовного дела законным.

По данным правозащитников из «Зоны права», один из трех оперативников впоследствии сам стал фигурантом дела об обороте наркотиков.

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