«Мисс Татарстан» обвинила полицейских в попытке ограбления

Следственный комитет и МВД проверяют информацию о нападении полицейских на жительницу Казани Викторию Буянцеву, которая в 2006 году победила в конкурсе «Мисс Татарстан». По словам потерпевшей, мужчины пытались ограбить ее на улице, а потом сказали, что искали запрещенные вещества, пишет «Медиазона».

По информации издания, инцидент произошел вечером 23 мая, когда Буянцева с матерью гуляли по городу. В районе Меридианной улицы на них напали трое в спортивной одежде. Один заломил девушке руку и пытался забрать телефон, второй отбирал сумку, третий держал мать. Когда на помощь женщинам пришли прохожие, один из нападавших заявил, что они полицейские и проводят спецоперацию по задержанию опасных преступников. Буянцева уверяет, что двое незнакомцев были пьяны.

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Позднее приехали другие полицейские, которые сообщили, что женщины подозреваются в хранении наркотиков. Один из нападавших оказался сотрудником ППС, об остальных двух ничего не известно — после приезда полицейской машины они ушли, и их никто не стал искать.

Буянцеву отвезли в отдел на досмотр и продержали там несколько часов. После освобождения она поехала на медицинское освидетельствование и сдала кровь на алкоголь и наркотики, чтобы подтвердить, что ничего не употребляла. В ходе медосмотра врачи диагностировали у нее ушибы, растяжения сустава руки и плеча.

Следственный комитет и МВД Татарстана проводят проверку по пункту «а» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). По информации издания, полицейские могли перепутать Буянцеву с покупателями запрещенных веществ.

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