Россиянка пожаловалась на избившего ее до перелома костей черепа полицейского

Жительница Екатеринбурга Оксана Щипакина пожаловалась, что получила перелом костей черепа в отделении полиции — она утверждает, что сотрудник дежурной части с размаху ударил ее в голову. Об этом сообщило издание E1.

Оксана с подругой Анастасией 9 декабря приехала в дежурную часть отделения полиции на улице Баумана, чтобы написать заявление на коллекторов, которые постоянно звонили несовершеннолетней дочери Анастасии. Оксана добавила, что ее подруга была нетрезвая и не отрицала это.

По словам женщины, капитан полиции сразу же начал им грубить, а после попыток объяснить, что они пришли писать заявление, схватил Анастасию за воротник, потащил в угол, где нет камер наблюдения, накинул сверху куртку и сел. Оксана утверждает, что в полицейском было около 150 килограмм веса. Ей сотрудник полиции сказал «заткнуться и убираться восвояси», после чего с размаху ударил в левую щеку так, что женщина отлетела в сторону.

После этого женщин якобы посадили в клетку и продержали там до утра, несмотря на жалобы Оксаны на боль. Полицейские вызвали скорую, но врачи, по словам пострадавшей, лишь формально осмотрели ее и уехали. Оксана по профессии водительница троллейбуса, и утром ей надо было заступать на работу, однако она не смогла это сделать с травмой головы — ее отправили на больничный.

Утром Оксану и ее подругу отпустили с административным протоколом о ненадлежащем поведении. Муж отвез ее в больницу, где ей поставили диагноз «перелом лицевого черепа слева». В тот же день женщина написала заявление в прокуратуру, однако материалы решили передать в Следственный комитет. В полиции E1 сообщили, что просмотрели записи камер видеонаблюдения и по итогам разбирательства «вины сотрудников полиции не выявлено».

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