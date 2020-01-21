Мать убитой в Саратове девочки проверят из-за ее «преступной беспечности»

Прокуратура начала проверку в отношении жительницы Саратова Елены Киселевой, матери убитой в октябре 2019 года девочки. Причиной проверки стало анонимное сообщение о «преступной беспечности матери», оставленное на сайте «Лица Саратовской губернии», передает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, пользователь под именем Анна Вадимовна написала, что «девочка была убита однозначно из-за преступной беспечности матери, которая не удосужилась за руку проводить и встретить свою дочь». В обращении также отмечается, что необходимо оценить возможность воспитания семьей второго ребенка. Некоторые пользователи предположили, что Елена Киселева «пиарится» на трагедии.

На сайте «Лица Саратовской губернии» опубликован ответ прокуратуры. В нем сказано, что «проверка изложенных в обращении доводов» поручена прокуратуре Кировского района.

Материалы по теме «Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е» Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова

В областной прокуратуре «Коммерсанту» сообщили, что реагировать на обращения на сайте — персональное поручение прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Там добавили, что начинают проверку, даже не установив личность анонимного комментатора. Источник в ведомстве сообщил газете, что нарушений в семье Киселевых не усматривается, они также воспитывают трехлетнего сына.

Елена Киселева рассказала, что семью ранее проверяли полиция, Следственный комитет и прокуратура. Адвокат женщины Александра Башкеева сообщила, что направила в прокуратуру запрос с просьбой узнать, кто опубликовал анонимное сообщение на форуме.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. После задержания подозреваемый сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. По словам мужчины, он незаконно присвоил себе чужой гараж. Проходя мимо него, девочка заговорила с мужчиной, и он испугался, что гараж может принадлежать ее семье.

После того как стало известно об убийстве ребенка, жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства. Известно, что подозреваемый был несколько раз судим за кражу, нападение и изнасилование.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru