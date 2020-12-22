В центре Москвы нашли женское тело без головы. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, обезглавленное тело погибшей было обнаружено в Ружейном переулке. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность погибшей. На месте работают эксперты-криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

13 апреля сообщалось, что в Москве на одной из строек было обнаружено обезглавленное тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.