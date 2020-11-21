Россиянин отрезал голову шестилетнему ребенку

Житель города Энгельс Саратовской области отрезал голову шестилетнему мальчику. Об этом сообщает издание «Подъем».

Ребенок был шестым у матери, в день его убийства женщина родила седьмого.

Преступление было совершено 20 ноября. Отчим попросил знакомого присмотреть за мальчиком и ушел по делам. Когда мужчина вернулся, он обнаружил обезглавленное тело ребенка. По предварительным данным, подозреваемый находился под действием наркотиков.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородной, соседи не говорили ничего плохого об этой семье. При этом уточняется, что многодетная мать была лишена родительских прав в отношении некоторых детей. Пятеро из них живут в разных районах области у родственников.