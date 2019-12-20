Украинский депутат пообещал порезать на куски и съесть коллегу

Депутаты Верховной Рады рассказали о потасовке во время обсуждения снятия моратория на продажу земли в аграрном комитете парламента. Об этом сообщает УНИАН.

В частности, депутат от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец рассказал, что на него напал представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. В ходе потасовки Кива пообещал своему коллеге, что порежет на куски и съест его.

Кива объяснил свое поведение тем, что «как гражданин и патриот защищал интересы своей страны и своего народа».

Ранее Кива пригрозил отрезать голову неизвестному прохожему за вопрос о джипах и охране. Журналист Денис Казанский опубликовал ролик, в котором видно, как украинский политик в сопровождении охраны направляется к автомобилю. Неизвестный прохожий поинтересовался у Кивы, прячется ли он таким образом от народа. Депутат при этом не дал собеседнику объяснить свой вопрос. «Ты что, придурок, ******?! Я тебе сейчас голову отрежу, сука!», — ответил Кива.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка территорий иностранцами и олигархами.

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