Скандальный украинский депутат оказался бывшим пациентом психбольницы

Неоднократно попадавший в скандалы депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в 2013 году смог избежать тюремного срока благодаря лечению в психиатрической больнице. Об этом говорится в расследовании «Bihus.info». Оно доступно на YouTube.

Согласно приговору, парламентария осудили за вымогательство 1,5 тысячи долларов взятки в 2011 году, когда он занимал пост заместителя начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

Смягчающим обстоятельством суд счел информацию о том, что Кива находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом психопатизация личности. Согласно заключению врачей, он является инвалидом второй группы вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм. Вместо тюремного срока ему был назначен денежный штраф.

Журналисты подчеркивают, что до ноября этого года Кива категорически отрицал, что у него имеются проблемы с психическим здоровьем. Лишь один раз в интервью он рассказал, что в 2011 году во время пребывания в СИЗО у него начались приступы эпилепсии, от которой он, по его словам, впоследствии вылечился.

После избрания в парламент Кива несколько раз оказывался в эпицентре различных скандалов. В частности, он приходил в Раду в маске Джокера и пригрозил отрезать голову неизвестному прохожему за вопрос о джипах и охране.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!