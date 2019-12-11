В Верховной Раде вновь подрались депутаты

Якобчук Андрій / Facebook

В Верховной Раде в очередной раз подрались украинские депутаты. Как пишет «РБК-Украина», потасовка произошла после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политике. Соответствующее видео появилось на странице Андрея Якобчука в Facebook.

Драка произошла между депутатом партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андреем Богданцем и членами фракции «Свобода» Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко. Последние пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Последний раз потасовка в здании украинского парламента произошла 5 декабря 2019 года. Тогда подрались депутаты от «Слуги народа» Максим Бужанский и Гео Лерос. Причиной конфликта стало то, что Лерос оскорбил в чате фракции в мессенджере бывшую представителя правительства в парламенте Ирину Верещук, а Бужанский за нее вступился.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

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