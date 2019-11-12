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Подравшегося с Ляшко депутата из партии Зеленского отправили на курсы дзюдо

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Андрей Герус

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал драку между членом его партии, главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом и бывшим депутатом из «Радикальной партии» Олегом Ляшко. Видео с его комментарием опубликовано на странице телеканал «НАШ» в YouTube.

По его словам, фракция поддерживает действия Геруса. «По-моему, он должен был зарядить в нос Ляшко сразу же после слова "здрасте"», — сказал Арахамия. Он отметил, что последующее увольнение Геруса с должности представителя президента в правительстве связано не с дракой, а его загруженностью в комитете.

При этом Арахамия признал, что последствия для Геруса после драки все же наступили: с депутатом провели беседу и «решили направить его на тренинг по дзюдо».

7 ноября стало известно, что Ляшко напал на Геруса из-за открытия украинского рынка для российской электроэнергии. Как прокомментировал Ляшко, «из-за измены Геруса Украина попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора». В то же время Герус предположил, что «забытый всеми Ляшко действовал от имени бизнесмена [Рината] Ахметова, которого не устраивает сниженная на 15 процентов цена электроэнергии и полная готовность страны к зиме».

В связи с произошедшим Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Вскоре после этого инцидента президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента Украины в кабинете министров.

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