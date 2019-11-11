Уволенного представителя Зеленского назвали предателем Украины

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что Андрей Герус должен быть не только уволен с должности представителя президента Украины в кабинете министров, но и отдан под суд. Об этом он написал в своем Facebook.

«Приветствую решение Зеленского уволить Геруса с должности представителя президента в правительстве. Но этого недостаточно. Автор предательской "формулы Геруса", по которой Украина стала жертвой энергетической агрессии России, должен сдать депутатский мандат и пойти под суд!» — считает Ляшко.

Политик также назвал Геруса «врагом Украины» и заявил, что его нужно «жестоко наказать», чтобы «другим предателям было неповадно торговать национальными интересами».

Герус был уволен со своего поста 11 ноября указом президента Украины Владимира Зеленского.

7 ноября стало известно, что Ляшко напал на Геруса из-за открытия украинского рынка для российской электроэнергии. Как прокомментировал Ляшко, «из-за измены Геруса Украина попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора». В то же время Герус предположил, что «забытый всеми Ляшко действовал от имени бизнесмена [Рината] Ахметова, которого не устраивает сниженная на 15 процентов цена электроэнергии и полная готовность страны к зиме».

В сентябре Украина возобновила коммерческий импорт российской электроэнергии, остановленный в 2015 году. Это стало возможно благодаря тому, что Верховная Рада одобрила поправку Геруса в украинский закон «О рынке электроэнергии». Она разрешила покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического общества.

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