Зеленский уволил принявшего участие в драке депутата

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Андрей Герус был уволен с должности представителя президента Украины в кабинете министров. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Отдельным указом на освободившуюся должность был назначен Алексей Перевезенцев. При этом в документе отмечается, что он был назначен вне штата.

В правительстве Владимира Гройсмана Перевезенцев занимал пост госсекретаря в министерстве экономического развития и торговли. Также он известен тем, что в 2015-2016 годах работал советником министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, который недавно был назначен главой «Укроборонпрома».

Незадолго до увольнения Андрей Герус стал участником потасовки с экс-депутатом и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, который напал на представителя президента в аэропорту в Борисполе.

Ляшко подкараулил оппонента и начал обвинять его в открытии украинского рынка для российской электроэнергии. Словесная перепалка закончилась дракой. В связи с произошедшим Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

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