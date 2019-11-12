Украинский депутат пришел на работу в маске Джокера

Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива пришел на заседание парламента в маске Джокера, персонажа DC Comics. Об этом сообщает «Страна.ua».

Позже Кива снял маску и положил ее на трибуну Верховной Рады в момент выступления депутата Сергея Рудыка, который сегодня принимал депутатский мандат после победы в судебном процессе о признании результатов выборов в его округе недействительными.

Джокером также называет себя украинский пранкер, добившийся извинений от замешанного в секс-скандале депутата Богдана Яременко. Пранкер представился генеральным прокурором страны Русланом Рябошапкой и заставил Ярменко, попавшегося на переписке с проституткой, извиниться перед коллегами по фракции «Слуга народа» и президентом Владимиром Зеленским.

Премьера фильма «Джокер» состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. Картина удостоилась главного приза, «Золотого льва святого Марка». Отмечалось, что рейтинг ленты составил 9,7 балла из максимальных десяти. В главной роли выступил Хоакин Феникс. В фильме также сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм.

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