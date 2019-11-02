Попавший в секс-скандал украинский депутат обвинил журналистов в уголовщине

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко считает, что уличившие его в общении с проститутками журналисты нарушили закон. Об этом он сказал в интервью каналу Pavlovsky News, запись которого доступна на YouTube.

По словам Яременко, поступившие в его адрес обвинения основываются лишь на снимках его телефонной переписки. «А это называется незаконные следственные действия», — заявил депутат. Яременко считает, что журналисты не должны «распространять какие-то картинки», и им стоит заняться передачей фактов.

«И на основании этого полстраны и половина Facebook делают выводы, что Яременко занимается проституцией... С точки зрения права, очевидно, не о чем говорить. Судить можно на основании максимально полной информации. Все остальное — голословные, манипулятивные суждения», — возмутился украинский парламентарий.

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Ранее Яременко на своей странице в Facebook объявил о намерении покинуть пост главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Однако он поставил условие, что уйдет только тогда, когда соответствующее решение примет фракция «Слуги народа».

Заявление было сделано после того, как женщины-депутаты из трех фракций Верховной Рады заявили о намерении добиться отставки попавшего в секс-скандал депутата. Они особо подчеркивали, что наиболее возмутительным является не только поступок Яременко, но и его попытки оправдать себя.

Ранее Яременко попался на интимной переписке с проституткой на заседании парламента. На фотографии, сделанные журналистами, попал диалог Яременко с женщиной, которая предположительно является проституткой. После этого депутат заявил, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов.

Однако когда его разыграли пранкеры, депутат был вынужден признать свою ошибку. Он заявил, что сидел в «защищенном углу» и думал, что журналисты не смогут снять экран его телефона. «Одним словом, мудак. Признаю», — сознался Яременко.

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