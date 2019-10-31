Украинские женщины-депутаты ополчились на замешанного в секс-скандале коллегу

Женщины-депутаты Верховной Рады заявили о намерении добиться отставки попавшего в секс-скандал коллеги Богдана Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Изначально с этой инициативой выступила депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Антонина Славицкая. По ее словам, поведение Яременко является непрофессиональным и позорным. При этом она отметила, что в большей степени возмущение вызывает не сам секс-скандал, а «череда вранья, которая посыпалась, и оправдания такого поведения». Она также отметила, что в комитете по вопросам внешней политики «есть много достойных женщин, готовых занять должность председателя».

Ее поддержала Ирина Геращенко из фракции «Европейская солидарность». Она возмутилась тем, что своим поступком Яременко «подыгрывает самым наихудшим мифам об Украине — о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину». «Это полный позор, и нам также кажется, что глава комитета должен подать в отставку», — подчеркнула она.

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Ранее Яременко попался на интимной переписке с проституткой на заседании парламента. На фотографии, сделанные журналистами, попал диалог Яременко с женщиной следующего содержания: «Условия встречи с тобой?» Собеседница ответила: «Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно».

После этого на своей странице в Facebook депутат написал, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов. «Это сработало. Охотник за палеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ», — отметил Яременко.

Однако когда его разыграли пранкеры, депутат был вынужден признать свою ошибку. Он полагал, что сидел в «защищенном углу», и думал, что журналисты не смогут снять экран его телефона. «Одним словом, мудак. Признаю», — сознался Яременко.

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