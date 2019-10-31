Украинский депутат оправдался за секс-скандал с его участием

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Богдан Яременко извинился за секс-скандал со своим участием после того, как на него надавили пранкеры. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, украинский пранкер, известный как Джокер, переписывался с Яременко от имени генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Представившись главой надзорного ведомства, пранкер посоветовал депутату принести извинения фракции и президенту.

«Одним словом, мудак. Признаю», — написал пранкеру Яременко.

По словам депутата, он полагал, что сидел в «защищенном углу», и думал, что журналисты не смогут снять экран его телефона.

Ранее Яременко попался на интимной переписке с проституткой на заседании парламента. На фотографии журналистов попал диалог Яременко с женщиной следующего содержания: «Условия встречи с тобой?» Собеседница ответила: «Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно».

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