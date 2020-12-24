Неизвестный расстрелял россиянку в Москве

На юго-западе Москвы у подъезда жилого дома неизвестный расстрелял россиянку из пистолета Макарова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка подходила к дому вместе с двумя подругами, когда к ней подбежал мужчина и выстрелил в упор. Пули попали в голову россиянки. Пострадавшую доставили в больницу, нападавший скрылся.

На месте преступления полицейские обнаружили гильзы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и статьи 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

Как уточняет РИА Новости, россиянка скончалась в больнице.

В Следственном комитете России «Ленте.ру» уточнили, что мужчина — бывший супруг девушки. После расставания они находились в конфликтных отношениях.