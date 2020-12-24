Силовые структуры
 
Последние новости
Раскрыта роль иностранных спецслужб в высылке россиян из Колумбии
Избивший Прилучного бизнесмен в подробностях рассказал о произошедшем
Трактор врезался в электробус в центре Москвы 
Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом чемпионата мира
Невеста притворилась смертельно больной ради денег на свадьбу и попала в тюрьму
Подсчитаны миллиардные потери россиян из-за телефонных мошенников
Названо количество необходимых россиянам отпусков
Бывшему премьеру Японии передумали предъявлять обвинения в подкупе избирателей
Назван срок вакцинации 23 миллионов украинцев от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Неизвестный расстрелял россиянку в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hаталья Селиверстова / РИА Новости

На юго-западе Москвы у подъезда жилого дома неизвестный расстрелял россиянку из пистолета Макарова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка подходила к дому вместе с двумя подругами, когда к ней подбежал мужчина и выстрелил в упор. Пули попали в голову россиянки. Пострадавшую доставили в больницу, нападавший скрылся.

На месте преступления полицейские обнаружили гильзы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и статьи 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

Как уточняет РИА Новости, россиянка скончалась в больнице.

В Следственном комитете России «Ленте.ру» уточнили, что мужчина — бывший супруг девушки. После расставания они находились в конфликтных отношениях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пистолет нашли на месте стрельбы в девушку на юго-западе Москвы
Названа причина смерти найденной в центре Москвы россиянки
Бывший росгвардеец расстрелял из дробовика молодую жену
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 1 декабря
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщин и на годы исчез без следа
10:4221 декабря

Убитый в Петербурге ученый работал над вакциной от коронавируса

09:3421 декабря

В Петербурге избили заступившуюся за дочь семью

03:2021 декабря

Названы главные победы СВР за 100 лет

Силовые структуры00:0214 августа
Владимир Воронцов

«Ты куда полез? Мы заткнем рот любому»

Заступник российских полицейских разозлил генералов МВД. За это его посадили в камеру к убийце
21:1620 декабря

Глава СВР описал предателей словами «сгорели в огне ада»

19:2520 декабря

В Петербурге убили известного ученого

15:2320 декабря

Умер признанный США лидером русской мафии вор в законе Вадик Белый

Силовые структуры00:0124 октября

Сужу отечеству

Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей
13:5820 декабря

Двух братьев задержали в России за двойное убийство 24-летней давности

13:0820 декабря

Россиянин сбросил девушку с балкона во время пьяной ссоры

04:4720 декабря

Начальника подразделения РЖД задержали при получении миллионной взятки

Россия
Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии в России
«Перемещаемся в сторону нормального, здорового страха»
Коронавирус с нами надолго. Как научиться жить в новой реальности — отвечает психолог
Стало известно о возможном выдвижении Акинфеева и Пугачевой в Госдуму
Итоги ковид-года
Как Москва справилась с безработицей
«Взрослый мужчина держал меня за руку и плакал»
Врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского о работе с больными COVID-19 в «красной зоне»
Все материалы
Мир
В США призвали Байдена одновременно сотрудничать с Россией и противостоять ей
Трамп помиловал бывших советника и помощника
Определен срок появления еще одной новой мутации коронавируса в Великобритании
Самый високосный год
Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?
В США отчитались о вакцинации миллиона граждан
Новый штамм коронавируса из Британии обнаружили в других странах
Он распространяется быстрее обычного. Европейцы закрывают границы
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция предъявила ультиматум Пашиняну
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Белоруссия ответила на новые санкции Евросоюза
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
Азербайджан списал кредиты погибшим в Карабахе военным
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
Украина назвала условие для обеспечения Крыма водой
Все материалы
Экономика
Дания напомнила об условии строительства «Северного потока-2»
Пошли на прорыв
Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?
Китай создал России проблемы из-за рыбы
Вызовы из будущего
О международной молодежной конференции NEXT 75
Богатые американцы начали бояться за свое будущее
Фархад АхмедовСкрытые улики
Сын экс-сенатора Фархада Ахмедова умышленно «потерял» важную для суда информацию
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге избили заступившуюся за дочь семью
Вышел из круга
Вора в законе Белого в США называли главой русской мафии. Почему перед смертью о нем все забыли?
Названы главные победы СВР за 100 лет
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Глава СВР описал предателей словами «сгорели в огне ада»
Архивное фото«Был у пацанов дух»
Участники подростковых банд 80-х — о том, как советская молодежь билась за улицы и районы
В Петербурге убили известного ученого
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Виктор Якушев«Он не собирался умирать»
Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
Улица роз
Долгожданная битва МЮ с «Лидсом», лондонское дерби и испытание для «Арсенала» — интриги тура АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Все материалы
Культура
Муцениеце высказалась о разводе с Прилучным и усомнилась в верности мужчин
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Умер режиссер фильмов «Цветик-семицветик» и «"Сто грамм" для храбрости»
SevdalizaСлушай сюда
Татарские страсти, дискотека 90-х и Боб Дилан: 15 лучших альбомов 2020 года
Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев объяснил популярность у россиян
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»
«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2»
Самое продолжительное и скандальное шоу на российском телевидении прекращает существование
Пользователи медиаресурсов Rambler Group смогут теперь услышать новости
«Барьеры надо устранить»
Государства тратят миллиарды на борьбу с Facebook и Google. Кому они готовы отдавать эти деньги?
Госдума приняла закон о запрете цензуры в интернете
Все материалы
Ценности
Королеву красоты выгнали из автобуса в российском городе
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Мужчина тайно пользовался косметикой жены и придумал способ разбогатеть
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Ирина Шейк поделилась секретами идеальной внешности
Алеся Кафельникова поделилась фото в бикини с отдыха на Бали
«Спустилась со сцены — сразу дают деньги»
Как украинка бросила работу на заводе и стала звездой советского подиума
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Невеста притворилась смертельно больной ради денег на свадьбу и попала в тюрьму
Женщина с двумя матками родила тройняшек
Отчим годами подглядывал за голой падчерицей в душе и пошел под суд
Женщина гуляла по пляжу и наткнулась на неопознанное мертвое «чудовище»
Все материалы
Новый Nissan Note стал полноприводным
Длительный тест Toyota RAV4: версия 2.0 и подведение итогов
Пересаживаемся на вариант кроссовера побюджетнее, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Российский Chery Tiggo 4 обзавелся юбилейной спецверсией
За что мы любим РСКГ: моменты года — столкновения, развороты, обгоны
Лучшие эпизоды сезона 2020 и подробный ликбез по российскому «кольцу»
Land Rover вновь примет участие в «Дакаре»
Видео: тюнеры превращают суперкары в дорогой «колхоз»
Говорят, не стоит считать чужие деньги и судить чужие тачки, но именно этим мы и займемся
Hyundai начнет продавать электрокары в России
Все материалы
Дом
Ученые развеяли миф об «экологическом чуде» во время пандемии
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Трамп велел строить государственные здания США «красивыми»
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Подсчитана стоимость жилья в российских небоскребах
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Пожилую россиянку завалило мусором в собственной квартире
Все материалы
Нацпроекты
Крымские ученые займутся выращиванием лаванды
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
Тамбовские школьники получили гранты за цифровые достижения
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
В Тюмени появился первый мультимедиагид с технологией дополненной реальности
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
Архангельская область перевыполнила задачи проекта «Сохранение лесов»
Все материалы