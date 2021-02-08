Семь человек арестованы по делу о заказном убийстве танцовщицы в Москве

Суд арестовал семь подозреваемых в заказном убийстве танцовщицы и хореографа Натальи Прониной в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемые будут находиться в изоляторе до 23 марта.

23 декабря киллер подкараулил 30-летнюю танцовщицу у жилого дома на Профсоюзной улице и застрелил ее. По версии следствия, мотивом заказного убийства была ревность к мужчине. Наемник действовал по заказу другой женщины, которая считала Пронину конкуренткой.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны подозреваемые, причастные к убийству танцовщицы и хореографа Натальи Прониной. Благодаря генетическим исследованиям удалось вычислить убийцу. Убегая с места преступления, он выбросил оружие, оставив на нем свои следы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство по найму») и статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»).

Также задержаны и арестованы заказчица, организатор убийства и пособники.