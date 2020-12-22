Бывшая модель Playboy спасла жизнь раненному при стрельбе соседу

Бывшая модель Playboy спасла мужчину, который получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает TMZ.

Американская медсестра Виктория Валентино (Victoria Valentino) находилась в собственном доме в Лос-Анджелесе, когда услышала грохот. Позднее сотрудники правоохранительных органов заявили, что это были выстрелы.

Валентино рассказала, что вышла на улицу и обнаружила лежащего на земле соседа. По ее словам, он становился бледным и впадал в шоковое состояние. Пенсионерка приняла решение оказать пострадавшему первую помощь: она подняла его ногу, чтобы кровь продолжала приливать к его сердцу и мозгу.

Согласно материалу, бывшая медсестра находилась рядом с раненым до прибытия медиков вместе с его женой. Пострадавшего доставили в больницу, предполагается, что он выживет.

В июне модель модного дома Вячеслава Зайцева погибла во время стрельбы в Москве. Инцидент произошел в в жилом доме в Москве. Известно, что убитая Елизавета Хлюпина незадолго до происшествия рассталась с молодым человеком Севастьяном Путинцевым. Он застрелил ее вместе с ребенком, а также мать Елизаветы Светлану Тивченко, после чего покончил с собой.