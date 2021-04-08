Главу бойцовского клуба «Ахмат» на Дальнем Востоке заподозрили в вымогательстве

На Дальнем Востоке глава местного бойцовского клуба «Ахмат», лидер чеченского землячества Амурской области Адам Магомадов задержан по подозрению в вымогательстве. Об этом «Комсомольской правде» сообщили источники в силовых структурах.

По информации собеседников издания, Магомадов якобы предложил «крышу» одному из амурских бизнесменов — за сумму в восемь миллионов рублей предполагалось покровительство в предпринимательской деятельности со стороны чеченской диаспоры.

Однако предприниматель отказался, после чего Магомадов вместе с коллегами по клубу «Ахмат» Ширвани Алдамовым, Курбаном Гаджимагомедовым и Магомедом Камиловым (два последних — контрактники-мотострелки) якобы пытался разубедить его в принятом решении.

«В лучших традициях конца прошлого века — вывезли бизнесмена в лес и начали убеждать. И ствол ко лбу приставляли, и возле уха стреляли и нож доставали, чтобы отрезать оглохшее ухо», — говорится в тексте. При этом чем именно закончился инцидент, не уточняется.

В результате все указанные лица были задержаны, при себе у них оказалось несколько единиц травматического оружия и наркотические вещества — в крови Магомадова впоследствии обнаружили героин. В настоящее время четверо представителей клуба задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце марта во время детской тренировки бойцовского клуба «Ахмат» на Сахалине была осуществлена спецоперация. В зал, где находились дети и подростки, вошли бойцы ОМОН Росгвардии: они скомандовали всем присутствовавшим лечь на пол лицом вниз и не смотреть наверх. Позднее младших воспитанников отпустили — они якобы выбежали из здания без верхней одежды и личных вещей, старших вместе с тренером — загрузили в автобус и увезли. Тренер спортклуба Явер Меджидов не стал раскрывать детали случившегося.