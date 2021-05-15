Арестован предполагаемый убийца 12-летней российской школьницы

В Нижегородской области арестовали предполагаемого убийцу 12-летней школьницы. Он признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

59-летний Сергей Матюшин сознался в убийстве и изнасиловании школьницы. Тело пропавшей 13 мая девочки с ножевыми ранениями и признаками сексуального насилия нашли в лесополосе в поселке Большое Козино Нижегородской области. После уроков девочка позвонила родителям и сказала, что идет домой. Позднее она на связь не вышла.

На след преступника вышли после просмотра видео с камер наблюдения, на котором убийца ехал на велосипеде в камуфляжной форме. Жители поселка сообщили газете «Нижегородская Правда», что часто видели мужчину около школы.

Матюшин был ранее судим за преступления сексуального характера. В 15 лет он изнасиловал двух малолетних девочек. На тот момент ему было 15 лет, в связи с чем его освободили от уголовной ответственности. Через шесть лет Матюшин совершил новое преступление. Его приговорили к 10 годам за надругательство над ребенком.

После освобождения, в 2004 году Матюшин напал с ножом на восьмилетнюю девочку в лифте. Она сумела вырваться и закричать, жильцы дома схватили насильника. При досмотре у педофила нашли три ножа и веревку. Его посадили на 11 лет. Он освободился в 2016 году.