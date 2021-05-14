Предполагаемый убийца 12-летней российской школьницы сознался в содеянном

Предполагаемый убийца 12-летней школьницы, найденной мертвой в лесу у поселка Большое Козино Нижегородской области, 59-летний Сергей М. сознался в содеянном. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета России (СКР).

Мужчина уже судим за сексуальные преступления. Он проживает в городе Заволжье — в 50 километрах от места расправы. Его по скриншоту с камер наблюдения опознала инспектор по делам несовершеннолетних, работающая по месту его жительства.

Преступление произошло в поселке Большое Козино Балахнинского района. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. По предварительным данным, убийца задушил свою жертву.