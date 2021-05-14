Подруга найденной мертвой в лесополосе девочки описала одного из подозреваемых

Подруга 12-летней девочки из Нижегородской области, которую нашли мертвой в лесополосе 13 мая, рассказала, что могла видеть одного из подозреваемых. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает РЕН ТВ.

Как утверждает девочка, за несколько дней до гибели россиянки она заметила странного мужчину, сидящего в автомобиле неподалеку от места, где позднее обнаружили тело ребенка.

По ее словам, мужчина был там два раза — в пятницу и субботу, 7 и 8 мая. «Во второй раз у него была открыта дверь, и он смотрел на лес», — цитирует РЕН ТВ подругу погибшей.

Согласно описаниям, мужчина выглядит примерно на 50 лет, имеет средний рост, темные волосы и смуглую кожу, на лице есть морщины.

Преступление произошло в поселке Большое Козино Балахнинского района. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Преступник пока не найден. По предварительным данным, он задушил свою жертву.