Пропавшую 12-летнюю россиянку обнаружили мертвой в лесополосе

В Нижегородской области 12-летняя девочка не вернулась из школы 13 мая, а вечером того же дня ее тело было обнаружено в лесополосе. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Преступление произошло в поселке Большое Козино Балахнинского района. Туда сразу же выехали опытные следователи-криминалисты и сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В настоящее время следователи тщательно осматривают место происшествия, где была обнаружена мертвой пропавшая россиянка, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз и комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление.

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Как сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн», после школы 12-летняя Настя сразу же пошла домой, но решила сократить путь по лесной тропинке, которая ведет к воинской части, а не идти по асфальтированной дороге. Больше ребенка никто не видел. По предварительным данным, убийца задушил свою жертву.

В настоящее время в поселок прибыли силовики и спецтехника, преступник пока не найден, предполагается, что операция по его поимке может занять всю ночь. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил надежду, что правоохранительные органы сработают максимально жестко и оперативно. Он также поручил министру здравоохранения региона Давиду Мелик-Гусейнову, а также главе района Александру Галкину оказать семье погибшего ребенка необходимую помощь, не только материальную, но и направить психологов.

Ранее в Кирове пьяный местный житель выкинул из окна пятого этажа полуторагодовалого ребенка своей знакомой. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»). Мотивы злоумышленника неизвестны.