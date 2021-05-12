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В России из реки выловили обглоданное тело младенца

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Фото: СК РФ

В селе Сотниково республики Бурятия прохожие нашли на берегу реки Селенга тело новорожденного мальчика, сообщает региональный Следственный комитет.

Труп обнаружили днем 9 мая. Выловленное тело с обрезанной пуповиной было обглодано рыбами и птицами. Следователи уточняют, что младенец был доношен матерью.

В рамках судебно-медицинской экспертизы выясняются причины и давность смерти младенца. С учетом предположительных сроков рождения мальчика проверяются сведения о роженицах, живущих в этом районе. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В марте в Санкт-Петербурге на чердаке одного из жилых домов нашли тело младенца в пакете. Было установлено, что он умер после родов от родовой травмы.

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