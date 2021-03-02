В Санкт-Петербурге нашли труп младенца в пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью ребенка после того, как в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли труп младенца в пакете. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). В результате судебно-медицинского исследования было установлено, что младенец умер после родов от родовой травмы.

По данным РЕН ТВ, умершего ребенка в пакете на чердаке одного из жилых домов обнаружил дворник. Случай произошел 1 марта в Колпино. Младенец был завернут в одеяло.

В январе замороженное тело младенца в пакете обнаружили вблизи канала имени Москвы. Труп грудного ребенка нашли в поселке Ермолино в Дмитровском городском округе. Как сообщили в Следственном комитете России, речь идет о семи-девятимесячном плоде с пуповиной. Следователи провели осмотр, опросили очевидцев и отправили тело плода на судебно-медицинскую экспертизу.