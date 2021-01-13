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В Подмосковье нашли замороженное тело младенца в пакете

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замороженное тело младенца в пакете обнаружили вблизи канала имени Москвы. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

Труп грудного ребенка нашли в поселке Ермолино в Дмитровском городском округе около 18:00 в среду, 13 января. Причина смерти будет установлена при вскрытии. Речь идет о семи-девятимесячном плоде с пуповиной, уточнила агентству «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью Ольга Врадий.

Следователи провели осмотр, опросили очевидцев и отправили тело плода на судебно-медицинскую экспертизу. Они выясняют личность роженицы. Прокуратура начала проверку, ход следственный проверки поставлен на контроль.

В декабре 2020-го в Мытищах задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери. Тело девочки нашли в квартире без внешних признаков насилия. Младенец скончался из-за черепно-мозговой травмы. Мать ребенка — иностранка 1990 года рождения, которая самостоятельно родила девочку в съемной квартире.

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