В мусоросборнике в Амстердаме обнаружили младенца

Полиция Амстердама обнаружила живого младенца в мусоросборнике в районе Зёйдост. Об этом сообщило издание Dutch News.

Ребенка нашли в подземном контейнере — стандартном типе мусорной урны для Нидерландов — в 11 вечера. Чтобы достать его, полицейские прибегли к помощи пожарных. Младенца сразу же госпитализировали для проверки здоровья.

Точный возраст и пол ребенка не сообщаются, как и обстоятельства, при которых его обнаружили. Как рассказывает издание, несколько лет в Амстердаме уже случался подобный инцидент: проходившая мимо мусоросборника женщина услышала плач и вызвала экстренные службы. Была спасена девочка нескольких месяцев от роду.

В декабре 2020 года россиянку из Курганской области признали виновной в убийстве новорожденного ребенка, которого она родила в электричке и тут же выбросила. Младенец погиб от переохлаждения. Мать получила 2,5 года колонии по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка»).