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В Москве женщина выкинула из окна грудного ребенка подруги

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Женщина выкинула грудного ребенка своей подруги из окна в Новой Москве, младенец скончался. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

Тело ребенка обнаружили около жилого дома, предположительно, после падения с высоты. Во время происшествия в квартире находились мать ребенка и ее знакомая. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По информации Telegram-канала «112», подругу матери новорожденного зовут Дарья. Она сама ждет ребенка и приехала, чтобы забрать бандаж для беременных.

Прокуратура Москвы также начала проверку, сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве.

Ранее жительница Ямало-Ненецкого автономного округа выкинула из окна годовалую внучку в минусовую температуру, россиянка была пьяна. Девочка выжила благодаря тому, что снег смягчил падение, а мать быстро оказала ей помощь.

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