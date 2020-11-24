Пьяная россиянка выкинула из окна годовалую внучку в минусовую температуру

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа выкинула из окна годовалую внучку в минусовую температуру. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

По данным ведомства, россиянка была пьяна. Она выбросила свою 11-месячную внучку без верхней одежды, когда на улице было минус 8 градусов. Девочка выжила благодаря тому, что снег смягчил падение, а мать быстро оказала ей помощь, сообщили в прокуратуре. С какой высоты упал ребенок, не уточняется. У нее обнаружили кровоподтек на правой голени.

Бабушка утверждала, что не помнит произошедшее и не могла совершить данное преступление. Гособвинение опровергло эти доводы, суд присяжных единогласно вынес обвинительный вердикт. Женщину признали виновной по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство малолетней, заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Ее приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также ограничили свободу на год.

Ранее сообщалось, что в Томске шестилетняя девочка выпала с четвертого этажа, вылезла из него, отряхнулась и ушла домой. На кадрах с места происшествия видно, что ребенок прихрамывает. Девочка не получила ни одного перелома, хотя провела ночь в реанимации. Следственный комитет установил, что матери не было дома, когда девочка выпала из окна.